Zdjęcia oblanej kwasem modelki obiegły cały świat. Po 3 miesiącach kobieta pokazała ponownie swoją twarz

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. 21-letnia Resham Khan odwoziła kuzyna po swoim przyjęciu urodzinowym. Gdy zatrzymała się na światłach w Beckton, we wschodniej części Londynu, nieznany mężczyzna wlał do samochodu przez otwarte okno kwas siarkowy. Zarówno modelka, jak i jej pasażer, zostali dotkliwie poparzeni i nadal przebywają w szpitalu.

– Ból był nie do zniesienia – relacjonowała na Twitterze 21-latka. – Mojemu kuzynowi jakoś udało się nas wydostać. Widziałam, jak ubrania płoną na moim ciele – wspominała tragiczne chwile kobieta. Jak podkreśliła we wpisie w mediach społecznościowych, przez 45 minut od zdarzenia na miejscu nie pojawiła się karetka. W końcu poszkodowani zostały odwiezione do szpitala przez świadka.

Galeria:

Resham Khan, 21-letnia początkująca modelka pokazuje, jak wygląda 3 miesiące po ataku kwasem

Niedługo po ataku Khan zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia rozległych oparzeń, jakich doznała. Znajomi kobiety zbierali środki za pomocą portalu crowdfundingowego, by pomoc jej w rekonwalescencji. 21-latka na bieżąco relacjonowała w mediach społecznościowych postępy w leczeniu. Po trzech miesiącach okazało się, że udało jej się niemal całkowicie wrócić do formy. "Oczywiście, moja twarz nie wygląda jak przedtem, zdjęcia pokazują głównie jej jedną część" – komentuje Resham Khan na Twitterze, gdzie obserwuje ją około 16 tys. osób. Kobieta otrzymuje liczne głosy wsparcia od internautów.