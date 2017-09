Rodzice strzelali do dzieci z wiatrówki. Bo nie wykonywały poleceń

Para z Blackpool używała broni w stosunku do piątki swoich dzieci w wieku od 7 do 15 lat przez cztery miesiące. Kary dotyczyły takich problemów jak niezmienianie pieluszki, upuszczanie przedmiotów, nieumiejętne zmywanie naczyń, czy spotykanie się z nastolatki chłopakiem. 50-letni ojciec i 33-letnia matka przyznali się do winy. Mężczyzna został skazany na 2 lata więzienia, zaś kobietę ukarano 200 godzinami prac społecznych.

Okrucieństwo wyszło na jaw, gdy 13-letnia dziewczyna opowiedziała o swoich urazach (siniakach oraz otwartej ranie na nodze) nauczycielowi. Początkowo para zaprzeczała przedstawionym im zarzutom. Ojciec twierdził, że w stosunku do dzieci używał jedynie pistoletu na naboje z gąbki. Później jednak oboje przyznali się do winy. Sędzia Robert Altham powiedział, że udało im się rozwinąć w domu „reżim dyscypliny i klimat strachu” .