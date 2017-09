Ponad 100 tys. Amerykanów chce, aby George Soros został uznany za terrorystę

Petycja pojawiła się na oficjalnej stronie We The People, na której obywatele mogą składać wnioski do prezydenta. . Zgodnie z amerykańskim prawem, aby nadać sprawie bieg, potrzeba 100 tysięcy podpisów zebranych w okresie nie dłuższym niż miesiąc. W tym przypadku zgromadzono ich blisko 130 tysięcy. Autorzy petycji domagają się, aby amerykański Departament Stanu wpisał biznesmena i filantropa George'a Sorosa na listę terrorystów. Według twórców petycji, „Soros próbuje zdestabilizować sytuację w Stanach Zjednoczonych, a ponadto działa na szkodę kraju oraz obywateli” .



W ich opinii, finansista stworzył wiele organizacji, których jedynym celem jest stosowanie terrorystycznej taktyki według modelu Alinskiego.

Model ten zakłada, że władzę można zdobyć poprzez wywoływanie zamieszek. Według twórców petycji, Soros opłaca członków organizacji Black Lives Matter, aby ci wywoływali zamieszki w różnych miastach USA.

Warto jednak podkreślić, że na oficjalnej stronie Białego Domu znalazły się również petycje wzywające m.in. do uznania Antify za organizację terrorystyczną (organizacja sprzeciwia się wartościom skrajnie prawicowymi poglądom faszystowskim). petycja wzywająca Donalda Trumpa do rezygnacji z urzędu prezydenta czy usunięcia stacji CNN z odbiorników telewizyjnych na wszystkich amerykańskich lotniskach.