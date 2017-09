Półnaga aktywistka na pomniku przed parlamentem. Miała przesłanie do posłów

Do incydentu doszło we wtorek 5 września. Protest Femenu pod hasłem "Pierwszy września w Szkole Korupcji”, które odnosi się do otwartej właśnie kolejnej sesji parlamentu. Na nagim tułowiu kobiety znalazło się hasło "Szkoła Korupcji". Aktywistki tłumaczyły, że w ten sposób chcą skomentować inaugurację kolejnego posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy, którą uważają za skorumpowaną.

Jak podaje Lenta.ru, kobieta stała na rzeźbie przez dobre dwie minuty, dzwoniąc dzwonkiem i rozrzucając wokół cukierki produkcji należącej do prezydenta Petro Poroszenki firmy Roshen. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, którzy zatrzymali aktywistkę i zabrali ją na przesłuchanie.