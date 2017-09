Hiszpanie wpłynęli na wody Gibraltaru. Brytyjski okręt ruszył w pościg

Do incydentu doszło w środę rano. Hiszpańska łódź należąca do Guardia Civil była ścigana przez brytyjską jednostkę Royal Navy. Jak podaje „Daily Mail”, całe zdarzenie zaczęło się od tego, jak hiszpańska patrolowa łódź Rio Belelle przecięła drogę amerykańskiej jednostce USNS Carson City i wpłynęła na terytorium Wielkiej Brytanii.

Spór o Gibraltar

Brexit odmroził spór terytorialny na linii Londyn-Madryt, dotyczący Gibraltaru. We wstępnych ustaleniach negocjacyjnych między Wielką Brytanią a Unią Europejską pojawił się zapis, by założenia dotyczące Brexitu nie były stosowane automatycznie w stosunku do Gibraltaru, ale musiały być zaakceptowane przez Hiszpanię. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson już zapowiedział, że stanowisko Brytyjczyków będzie w tej sprawie „twarde jak skała”. Wśród polityków brytyjskich pojawiły się obawy, że Hiszpanie mogą w ten sposób chcieć odzyskać zwierzchnictwo nad Gibraltarem.