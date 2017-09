Smutne chwile dla rodziny królewskiej. U księcia zdiagnozowano demencję

– To było kilka trudnych miesięcy dla rodziny królewskiej oraz dla wszystkich tych, którzy tak bardzo troszczą się o monarchię. W tej smutnej sytuacji należy pochwalić otwartość rodziny królewskiej w sprawie choroby księcia Henryka. Okażmy jej szacunek. Życzymy księciu Henrykowi spokojnej starości – apelował do narodu premier Danii Lars Lokke Rasmussen.

83-letni książę, który w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę, zaskoczył niedawno opinię publiczną decyzją o osobnym pochówku, nie u boku królowej Małgorzaty II. W rozmowie z gazetą „BT” szefowa biura prasowego pałacu przekazała, że jest on „sfrustrowany i urażony wieloletnim odsuwaniem go do drugiego szeregu”. Szefowa biura prasowego pałacu Lene Balleby poinformowała, że królowa Małgorzata II „zgadza się” z decyzją księcia Henryka. – Książę nie otrzymawszy tytułu i funkcji, na których mu zależało, nie był równy żonie w życiu i nie chce być po jej śmierci – dodała Balleby. Zaznaczyła, że „nigdy nie krył konsternacji z faktu, że nie otrzymał tytułu króla, a jego niezadowolenie rosło w ostatnich latach”.



Lene Balleby podkreśliła, że, mimo iż książę nie chce być pochowany w królewskiej nekropolii w Roskilde, chce być pochowany w Danii, „którą kocha i dla której dobra pracował przez ponad 50 lat”. Teraz okazuje się, że decyzja księcia była podyktowana tylko i wyłącznie jego problemami ze zdrowiem.