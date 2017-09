NASA pokazuje trasę huraganu Irma. Czerwień na mapie, to zagrożenie w rzeczywistości

NASA podaje, że Irma będzie przemieszczać się przez wody, których temperatura jest wyższa niż 30 stopni Celsjusza. Ciepłota oceanu i tzw. uskok wiatru to dwa czynniki, które sprzyjają żywotności huraganu. Na najnowszej mapie udostępnionej przez NASA widać, że na trasie Irmy panują warunki, które będą ją wzmacniać.

Galeria:

Huragan Irma na zdjęciach NASA

Agencja udostępniła też obraz satelitarny, który pokazuje rozwój huraganu od 4 do 7 września. W jego pobliżu uformował się w tym czasie tropikalny sztorm Katia, który z czasem także urósł do rozmiarów huraganu.

W najbliższym czasie żywioł dotrze w okolice Haiti, Jamajki i Kuby. Największy od kilkunastu lat huragan przemieszcza się przez Karaiby w kierunku Florydy. Według najnowszych przewidywań meteorologów, żywioł utrzyma najwyższą, 5 kategorię, i uderzy w co najmniej połowę Florydy. Co warto podkreślić, na jego drodze znajdują się dwie elektrownie atomowe: Turkey Point i St. Lucie.

W sieci pojawiają się dramatyczne zdjęcia z wyspy Saint-Martin. Daniel Gibbs, przewodniczący Rady Regionu poinformował, że położona na północy francuska część wyspy zniszczona została w 95 proc. Wiadomo już, że na Karaibach żywioł zabił co najmniej 10 osób.

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma

Na zdjęciach zamieszczonych w sieci widać ogrom zniszczeń na słynnym Międzynarodowym Porcie Lotniczym Juliana. Z kolei francuska minister do spraw terytoriów zamorskich Annick Girardin podała, że w Saint-Martin i Saint-Barhelemy zginęły dwie osoby, a dwie są ciężko ranne. Rząd francuski podał, że gotowy jest już specjalny plan ratunkowy dla ludzi dotkniętych żywiołem. Nie jest jeszcze znana skala zniszczeń w ulokowanym na południu terytorium autonomicznym Holandii Sint Maarten.

Irma przesuwa się dalej w głąb kraju

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. Eksperci ostrzegają mieszkańców tego stanu przed siłą nadchodzącego żywiołu. Irma ma być silniejsza od Harveya, który niedawno pustoszył Teksas i spowodował śmieć ponad 60 osób. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma oceniana jest na 4 lub 5. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości nawet do 300 kilometrów na godzinę (jest to również wartość większa, niż podawano jeszcze w poniedziałek). Badacze mówią, że Irma już teraz jest najsilniejszym huraganem Atlantyku.