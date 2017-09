Elektrownie atomowe na drodze huraganu Irma. Masowa ucieczka mieszkańców Florydy

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma

Huragan Irma, który przeszedł wczoraj nad Karaibami, dotarł w środę wieczorem na terytorium Portoryko i Dominikany. Kuba w oczekiwaniu na huragan ogłosiła stan pogotowia alarmowego. W sieci pojawiają się dramatyczne zdjęcia z wyspy Saint-Martin. Daniel Gibbs, przewodniczący Rady Regionu poinformował, że położona na północy francuska część wyspy zniszczona została w 95 proc. Wiadomo już, że na Karaibach żywioł zabił 7 osób.

Na zdjęciach zamieszczonych w sieci widać ogrom zniszczeń na słynnym Międzynarodowym Porcie Lotniczym Juliana. Z kolei francuska minister do spraw terytoriów zamorskich Annick Girardin podała, że w Saint-Martin i Saint-Barhelemy zginęły dwie osoby, a dwie są ciężko ranne. Rząd francuski podał, że gotowy jest już specjalny plan ratunkowy dla ludzi dotkniętych żywiołem. Nie jest jeszcze znana skala zniszczeń w ulokowanym na południu terytorium autonomicznym Holandii Sint Maarten.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma oceniana jest na 5. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości do 300 kilometrów na godzinę. Władze Florydy zaznaczają, że co prawda wydaje się, że konstrukcje chroniące reaktory są w stanie wytrzymać uderzenia wiatru, jednak mimo to koncern Florida Power&Light's nie wyklucza zamknięcia elektrowni. – Decyzja zostanie podjęta oczywiście z wyprzedzeniem. Stanie się tak, jeśli uznamy, że wiatr będzie miał bezpośredni wpływ na obiekty – poinformował rzecznik prasowy koncernu Peter Robbins. Oba zakłady znajdują się kilka metrów nad poziomem morza, a ich betonowe ściany zewnętrzne mają dwa metry grubości.

Z Florydy masowo uciekają mieszkańcy, które obawiają się skutków huraganu. Władze zarządziły wcześniej obowiązkową ewakuację mieszkańców Key West – łańcucha wysepek na południowo-zachodnim krańcu Florydy oraz terenów na południe od jeziora Okeechobee. Wszystkie szkoły i uniwersytety na Florydzie zostały zamknięte do najbliższego poniedziałku. W budynkach tych utworzone zostaną tymczasowe schroniska.