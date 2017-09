Potężne trzęsienie ziemi w Meksyku. Groźba tsunami

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 123 kilometrów na południowy zachód od miasta Pijijiapan, na głębokości około 33 kilometrów. Magnituda trzęsienia wyniosła aż 8 w 10-stopniowej skali Richtera.

Służby podają wstępnie, że istnieją obawy, iż trzęsienie spowodować mogło powstanie tsunami. PTWC (Pacific Tsunami Warning Center – red.) przekazało, że niebezpieczne fale tsunami po trzęsieniu ziemi w Meksyku mogą pojawić się u wybrzeży Gwatemali, Salwadoru, Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Hondurasu i Ekwadoru.

Krajowa służba pogodowa przekazała, że nie są przewidywane tsunami na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w Kolumbi Brytyjskiej. Geolog Randy Baldwin w rozmowie z NBC News poinformował, że było to „ogromne trzęsienie ziemi” jednak nie jest to trzęsienie ziemi, z jakim do tej pory nie mieliśmy do czynienia. – Jestem pewien, że przyniesie powszechnie odczuwalne szkodliwe skutki – dodał.

Trzęsienie odczuwalne było w stolicy Meksyku, gdzie mieszkańcy wyszli na ulicę z obawy, że budynki, w których przebywali się zawalą.

Służby nie podają jeszcze informacji o ofiarach i zniszczeniach.

Wkrótce więcej informacji.