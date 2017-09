Ukrainiec porwany na Białorusi odnalazł się w rosyjskim areszcie

Pod koniec sierpnia informowano, że 19-letni Ukrainiec został porwany przez FSB na Białorusi i oskarżony o terroryzm. Portal belsat.eu podawał, że Pawło Hryb pojechał do białoruskiego Homla, by spotkać się z Rosjanką, którą poznał w mediach społecznościowych. Dziewczyna miała pełnić rolę przynęty wykorzystanej przez FSB do zwabienia Hryba na Białoruś. – Wszystko to było zaaranżowane. Na Białoruś wysłali mnie pod groźbą szantażu – przyznała 17-latka w rozmowie z dziennikarzami TNS.

Potem pojawiły się informacje, że 19-latek mógł zostać porwany na Białorusi przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa i wywieziony do Rosji. Więcej faktów w tej sprawie przedstawiło w czwartek wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Resort powołując się na informacje od FSB Krasnodarskiego Kraju podał, że Pawło Hryb znajduje się w areszcie śledczym w Krasnodarze i jest obwiniany o terroryzm. Belsat.eu wcześniej informował, że podobne zarzuty dotyczące działalności terrorystycznej i zmuszania szantażem do współpracy z rosyjskimi specsłużbami usłyszała 17-latka.