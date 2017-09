Huragan może zniszczyć kolejną posiadłość Trumpa. „Zimowy Biały Dom” na trasie Irmy

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma

Klub golfowy Mar-a-Lago Donalda Trumpa w zachodniej części Palm Beach znajduje się na trasie huraganu Irma, dlatego zalecono jego ewakuację. Zagrożone są też dwa inne pola golfowe amerykańskiego przywódcy w miastach Doral i Jupiter.

Przypomnijmy, że huragan wcześniej zniszczył inną posiadłość Trumpa. Mowa o rezydencji na St. Martin zwanej Le Chateau des Palmiers, kupionej w 2013 roku. W rezydencji znajduje się 11 sypialni oraz specjalny domek dla gości, basem i klub fitness. Wnętrze jest urządzone w ulubionym stylu prezydenta - dużo złota, kryształowe żyrandole oraz barokowe zasłony. Zanim Trump został prezydentem USA, wynajmował dom zaprzyjaźnionym biznesmenom zarabiając przy okazji tysiące dolarów. Aby uniknąć konfliktu interesów po objęciu fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych, rezydencja została wystawiona na sprzedaż za kwotę blisko 28 milionów dolarów.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma oceniana jest na 5. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości do 300 kilometrów na godzinę.

Z Florydy masowo uciekają mieszkańcy, którzy obawiają się skutków huraganu. Władze zarządziły wcześniej obowiązkową ewakuację mieszkańców Key West – łańcucha wysepek na południowo-zachodnim krańcu Florydy oraz terenów na południe od jeziora Okeechobee. Wszystkie szkoły i uniwersytety na Florydzie zostały zamknięte do najbliższego poniedziałku. Utworzone zostaną tam tymczasowe schroniska.

Galeria:

Huragan Irma na zdjęciach NASA