„Wszystko, co najgorsze, już chyba za nami”. Turyści z Polski o huraganie Irma

Huragan Irma pojawił się w okolicach Dominikany w nocy z czwartku na piątek, dokonując wielu zniszczeń. Zdewastowane zostało także Haiti. Trwają prace nad ustaleniem, jakie zniszczenia spowodował.

Turyści z Polski, z którymi rozmawiali reporterzy TVN24, relacjonowali, że uciekli z hotelu na Punta Cana. – Udzieliła nam się panika innych ludzi, tam miało być gorzej niż tutaj. Nadal nie wiemy, jak wygląda hotel – opowiadali. Oprócz tego, turyści zostali zapytani o to, czy skontaktował się z nimi ktoś z polskiej ambasady, by pomóc im wydostać się z wyspy. – Nikt kompletnie, próbowaliśmy sami zorganizować lot do Polski, ale nam się nie udało. Amerykanie ewakuowali się szybciej. Jednak wydaje się, że wszystko co najgorsze, jest już za nami – mówił jeden z turystów.

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma

7 września ambasada RP w Hawanie wydała komunikat, w którym poinformowała, że na terenie Kuby wprowadzono stan zagrożenia dla wschodniej i środkowej części wyspy. „Ze względu na zbliżający się do terytorium Kuby huragan Irma Sztab Generalny Obrony Cywilnej Republiki Kuby ogłosił stan zagrożenia dla prowincji wschodniej i środkowej Kuby (od Guantanamo do Ciego de Avila). Utrzymano stan alarmowy dla prowincji Sancti Spíritus, Cienfuegos i Matanzas oraz fazę informacyjną w prowincjach Mayabeque, Hawana i Artemisa. Villa Clara pozostaje w fazie alarmowej z wyjątkiem gminy Caibarién, która została objęta stanem zagrożenia” – czytamy w komunikacie.

„Polska, ani żadne inne państwo członkowskie UE, nie planuje obecnie ewakuacji obywateli z terytoriów zagrożonych huraganem Irma. Do planujących podróż na Kubę w najbliższym czasie Ambasada RP w Hawanie apeluje o rozważenie warunków jej odbycia, rejestrację w systemie Odyseusz oraz utrzymywanie kontaktu z placówką” – przekazała ambasada.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma oceniana jest na 5. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości do 300 kilometrów na godzinę. Wiadomo już, że na Karaibach żywioł zabił 7 osób.