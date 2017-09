Chcą odgonić huragan Irma za pomocą... wentylatorów. W wydarzeniu uczestniczy już 60 tys. osób

W wydarzeniu "Wszyscy nakierowują swoje wentylatory na huragan, żeby go zdmuchnąć w inne miejsce" udział bierze już niemal 60 tys. osób, a 44 tys. jest zainteresowanych. "Wszyscy wynieśmy na zewnątrz wentylatory i wymierzmy je w huragan Irma, żeby go odepchnąć od nas" – namawia Joshua Stanaland, inicjator akcji. O jej prześmiewczym charakterze świadczą dobitnie późniejsze uwagi – o możliwości użycia klimatyzatorów i dmuchawek oraz niebraniu odpowiedzialności za możliwość wystąpienia odmy u osób, które zdecydują się na próby zdmuchnięcia huraganu wyłącznie przy pomocy własnych płuc. Na apel odpowiedzieli internauci, którzy w dyskusji pod wydarzeniem publikują swoje zdjęcia. Pozostaje pytanie, na ile uzasadniony jest ich dobry humor w przededniu uderzenia śmiertelnego żywiołu.

USA czekają na uderzenie

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości do 300 kilometrów na godzinę. Wiadomo już, że na Karaibach żywioł zabił co najmniej 18 osób.

Szef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego Brock Long powiedział, że część Florydy nie będzie miała dostępu do prądu przez wiele dni. Jego zdaniem ponad 100 tys. osób może potrzebować schronienia. – Huragan Irma nadal jest zagrożeniem, które zdewastuje Florydę i część obszarów w stanach południowo-wschodnich – powiedział Long. BBC podkreśla, że w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma początkowo była oceniana na 5, jednak zdecydowano obniżyć wartość do 4.

