„Atomowy huragan” coraz silniejszy, Floryda szykuje się na najgorsze. „To jest żywioł, który może cię zabić”

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma

Huragan dotarł nad Kubę w piątek późnym wieczorem. Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało, że wiatr osiąga prędkość 260 kilometrów na godzinę. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma początkowo była oceniana na 5. Potem zdecydowano się obniżyć wartość do 4, jednak okazało się, że żywioł przybrał na sile. CNN podaje, że Irma to znowu huragan piątej kategorii. Do tej pory na skutek działania żywiołu zginęło ponad 20 osób.

Służby bez przerwy ostrzegają mieszkańców zagrożonych obszarów, że konieczne jest opuszczenie swoich domów. – To jest huragan, który cię zabije, jeśli nie podporządkujesz się ewakuacji – mówił meteorolog Dennis Feltgen z NHC.

W środę 6 września huragan dotarł na terytorium Portoryko i Dominikany. W sieci pojawiły się dramatyczne zdjęcia z wyspy Saint-Martin, która została niemal zmieciona z powierzchni ziemi. Lokalni urzędnicy podkreślają, że wiele domów nie nadaje się do naprawy.

Zdaniem NHC, Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. – To jest atomowy huragan – stwierdził burmistrz Miami Philip Levine. Podobnie wypowiedział się gubernator Florydy Rick Scott. Zaapelował do mieszkańców, by w porę się ewakuowali i przede wszystkim opuścili plażę. Szef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego USA nie ma wątpliwości – huragan Irma „zniszczy” Florydę i sąsiadujące z nią tereny.

Galeria:

Huragan Irma na zdjęciach NASA