Zbezczeszczono pomnik wiktorii wiedeńskiej w Austrii. „Pojawił się na nim napis: g****”

– Zbezczeszczono polski pomnik odsieczy wiedeńskiej na Kahlenbergu. Pomalowano go na czarno, pojawił się na nim napis: „g****” – powiedział portalowi wpolityce.pl Józef Zych, były marszałek Sejmu, a obecnie sędzia Trybunału Stanu. Oprócz tego zniszczony został ukraiński pomnik, upamiętniający udział wschodnich sąsiadów Polski w walkach z 1683 roku.

Były marszałek Sejmu wskazywał, że do zbezczeszczenia pomnika doszło mimo tego, że w okolicy jest zwiększona ochrona policyjna. – Biorę udział w uroczystościach rocznicowych w Wiedniu od lat, ale jeszcze nie zdarzyło się, żeby mały polski kościółek na Kahlenbergu był tak mocno chroniony przez policję – mówił Zych.

To właśnie ze wzgórza Kahlenberg król Jan III Sobieski dowodził podczas bitwy z Turkami o Wiedeń. Rocznica odsieczy wiedeńskiej przypada na 12 września. Sama bitwa rozegrała się w 1683 roku. Dzięki wiktorii wiedeńskiej udało się powstrzymać marsz Turków wgłąb Europy. Konsekwencją bitwy pod Wiedniem było też powstanie Świętej Ligi. Państwa w nią zaangażowane walczyły z Turcją do 1699 roku. Wtedy to, na mocy pokoju zawartego w Karłowicach, Rzeczypospolita odzyskała Podole i Prawobrzeżną Ukrainę.