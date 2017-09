Huragan Irma zbliża się do Florydy, trwa wielka ewakuacja. Oglądajcie z nami NA ŻYWO

Huragan Irma zbliża się do miasta Key West nad Cieśniną Florydzką. Silne porywy wiatru już są odczuwalne na południu Florydy. W najbliższych godzinach żywioł ma uderzyć z całą siłą. Do tej pory na skutek huraganu zginęły co najmniej 24 osoby.