Atak nożownika w kościele w Anglii. Trzy osoby ranne

Do ataku doszło w kościele New Jerusalem Apostolic w Birmingham w Anglii około godz. 10.50 czasu lokalnego. 46-letni nożownik wtargnął do świątyni i zaatakował modlących się tam ludzi. Długim, kuchennym nożem udało mu się ranić trzy osoby. Jak opowiadali świadkowie, tuż po ataku napastnika zatrzymali wierni. Później na miejscu pojawiła się policja i służby medyczne.

Spośród trojga rannych, tylko jeden trafił do szpitala. Jednak jak zapewnia lokalna policja, 33-letni mężczyzna trafił do placówki medycznej z ranami, które nie zagrażają jego życiu.

46-letni nożownik został aresztowany, jest podejrzewany o planowanie zabójstwa. W oficjalnym komunikacie policji wyjaśniono, że według wstępnych ustaleń napastnik i jego ofiara znały się wcześniej, a 46-latek celowo zaatakował właśnie 33-letniego, najciężej rannego, mężczyznę.