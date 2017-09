Hiszpania: Trzy turystki brutalnie zgwałcone w popularnym kurorcie w ciągu jednej doby

Magaluf to niewielka miejscowość na hiszpańskiej Majorce. Stała się ona szczególnie popularna wśród młodych turystów z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Kurort przyciąga ich licznymi klubami, barami oraz wyjątkowo tanim alkoholem. Lokalne władze próbowały walczyć z wizerunkiem miasta dla imprezowiczów, którzy szukają taniego alkoholu. W 2015 roku wprowadzono prawo nakładające ograniczenia na właścicieli barów oraz turystów, którzy za publiczne obnażanie się czy oddawanie moczu muszą zapłacić mandat w wysokości od 750 do 3000 euro. Mimo tego większość przepisów jest tak naprawdę martwa, a zabawa w Magaluf w wielu przypadkach skończyła się tragicznie.

Z informacji mediów wynika, że w ciągu jednej doby doszło do gwałtu na trzech turystkach: 21-letniej Brytyjce, 20-letniej Szwedce oraz 30-letniej Niemce. Do napaści miało dojść w pobliżu popularnych wśród turystów kurortów - Magaluf oraz El Arenal. Według hiszpańskich służb, do obu gwałtów w Magaluf doszło mniej więcej o tej samej porze. Jak podaje „Die Kronen Zeitung” , niemiecka turystka niewiele pamięta. Jej ostatnie wspomnienie z tego feralnego dnia to rozmowa w barze z obcym mężczyzną. 30-latka miała się obudzić na plaży bez torebki, portfela i dokumentów. Kobieta miała również znaleźć ślady krwi na swoim ubraniu. Wszystkie trzy zgwałcone kobiety trafiły do tego samego szpitala w Son Espases. Służby poszukują sprawców napaści na kobiety i próbują ustalić, czy napastnicy byli ze sobą w jakikolwiek sposób powiązani.

Gwałt na plaży