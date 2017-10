W Rzymie odnaleziono liczące 2 tys. lat relikwie św. Piotra? Natrafił na nie robotnik

Galeria:

Domniemane relikwie św. Piotra znalezione w kościele Santa Maria in Capella

Relikty świętego, uważanego za pierwszego papieża, znalezione zostały w glinianych donicach w 1000-letnim kościele Santa Maria in Capella. Kości znalezione zostały przez robotnika, który uniósł jedną z marmurowych płyt położonych w mensie ołtarza konsekrowanego pod koniec XI wieku.

Umieszczone tam napisy identyfikują również relikwie innych papieży, tj. świętego Korneliusza, Kaliksta i Feliksa oraz czterech wczesnych chrześcijan męczenników. Robotnik, który natrafił na relikwie, od razu powiadomił władze kościoła. – Nie jestem archeologiem, ale od razu zrozumiałam, że są one bardzo stare. Było to bardzo emocjonalne doświadczenie – mówił w wywiadzie dla telewizji Rai Uno.

Kościół Santa Maria in Capella jest od 35 lat zamknięty, ponieważ nie ma pewności czy jego konstrukcja jest na tyle bezpieczna, aby mogli przebywać w niej ludzie. Od wieków wiadomo było, że relikwie istnieją. Było to też zapisane na kamiennej tablicy kościoła Santa Maria in Capella. Relikiwie badają teraz naukowcy w Watykanie. Wiadomo, że szczątki św. Piotra przenoszono w pierwszych wiekach w różne miejsca Wiecznego Miasta. Rzecznik Watykanu poinformował, że jest za wcześnie, aby komentować odkrycie.

Ołtarz we wspomnianym kościele na rzymskim Zatybrzu konsekrowano za pontyfikatu Urbana II, który rezydował na Wyspie Tyberyjskiej, ponieważ pałac papieski na Lateranie zajmował wtedy antypapież Klemens III.