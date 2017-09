Prywatna wyspa Bransona zniszczona przez huragan Irma. Miliarder pokazał zdjęcia

Galeria:

Rezydencja Richarda Bransona po przejściu huraganu Irma

W serii wpisów w serwisach społecznościowych Richard Branson pokazał szkody, jakie wyrządził huragan Irma na jego prywatnej wyspie Necker na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Wyspa działa jako luksusowy kurort. Jest także oficjalnym miejscem zamieszkania Bransona.

Richard Branson zaapelował również do brytyjskiego rządu o wdrożenie „Planu Marshalla na rzecz odbudowy zniszczeń po katastrofie” w odniesieniu do Brytyjskich Wysp Dziewiczych i innych wysp na Karaibach, nawiązując tym samym do operacji uruchomionej przez Stany Zjednoczone w celu odbudowania gospodarek Europy Zachodniej po II wojnie światowej.

„Rząd brytyjski stanie przed wielkim wyzwaniem w celu odbudowy terenów dotkniętych przez huragan Irma - zarówno poprzez krótkoterminową pomoc, jak i długoterminowe wydatki na infrastrukturę” – podkreślił Branson. „Nasze myśli są ze wszystkimi ludźmi, dotkniętymi huraganem Irma” – zaznaczył dalej.

Miliarder poinformował, że ostatnie dni spędził na pomocy potrzebującym a także rozmowach z rządami i agencjami, które pomóc mogą wszystkim, którym jest ta pomoc potrzebna.

Branson kupił Necker Island kiedy miał 28-lat za 180 tys. funtów od Lorda Cobhama. W trzy lata zmienił wyspę w prywatny kurort. Obecnie wyspa gościć może 28 osób. Do ich dyspozycji są dwie plaże, baseny, kort tenisowy, sprzęt sportowy, prywatny kucharz oraz zespół 60 pracowników obsługi. Wynajęcie wyspy na jeden dzień to koszt ok. 54 tys. dolarów.