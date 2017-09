Papież apeluje do Trumpa i podważa jego wizerunek „polityka pro-life”. „Może to przemyśli”

Donald Trump, prezydent USA, zapowiedział niedawno, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu 6 miesięcy wygaszony zostanie tzw. program DACA, chroniący imigrantów, którzy przybyli do Ameryki nielegalnie jako dzieci. DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) chroniła takie dzieci przed deportacją i pozwalała pozostawać im legalnie w USA – takie rozwiązanie wprowadził poprzedni prezydent Stanów Barack Obama. Cofnięcie tej regulacji może doprowadzić do tego, że prawie 800 tys. dzieci do 16 roku życia może grozić deportacja.

Decyzję prezydenta USA pozwolił sobie skomentować papież Franciszek, który powiedział, że polityk będący „prawdziwie pro-life”, nie pozwoliłby, aby dzieci były separowane od swoich rodzin. – Mam nadzieję, że choć trochę to ponownie przemyśli. Ponieważ, jak słyszałem, pokazuje siebie jako polityka pro-life. Sprawianie, że dzieci zostaną rozdzielone od rodzin nie jest czymś, co przynosi korzyści. Zarówno tym młodym ludziom, jak i ich rodzinom – mówił papież.

Przed papieżem pomysł prezydenta USA skrytykował także USCCB, Konferencja Episkopatu USA (instytucja analogiczna do polskiego KEP – red.), wskazując, że wprowadził on „niepotrzebny strach” wśród młodych osób objętych programem. Republikański senator John McCain również wypowiedział się w mało pozytywnym tonie o takich zapowiedziach. – Wierzę, że dzieci, które dostały się nielegalnie do tego kraju nielegalnie, gdy nie możemy mówić o ich winie, nie powinny być zmuszane do tego, by wrócić do państwa, którego nie znają – mówił McCain.