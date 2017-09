ONZ nałożył nowe sankcje na Koreę Północną. Nie obejmą one Kim Dzong Una

By uzyskać poparcie Rosji i Chin, pod głosowanie poddana została złagodzona wersja dokumentu. Projekt rezolucji został przygotowany przez Stany Zjednoczone. A była to reakcja na ostatnią, szóstą już próbę nuklearną, przeprowadzoną przez Koreę Północną. Nowe sankcje, oprócz ograniczenia dostaw ropy naftowej, przewidują między innymi całkowite embargo na dostawy gazu ziemnego do tego kraju oraz zakaz eksportu północnokoreańskich wyrobów tekstylnych. Sankcje nie obejmą jednak Kim Dzong Una i jego najbliższych współpracowników, choć pierwotna wersja dokumentu zakładała całkowite embargo na dostawy paliw dla Korei Północnej oraz zamrożenie aktywów północnokoreańskiego przywódcy. Jest to dziewiąta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sankcji wobec Korei Północnej.

Z przyjęcia rezolucji są zadowolone szczególnie Japonia oraz Korea Południowa. Władze Seulu zaznaczyły, że być może jest to jedyny sposób na powstrzymanie działań reżimu Kim Dzong Una, który coraz częściej prowadzi akcje naruszające prawo międzynarodowe. – Korea Północna musi wiedzieć, że nie ma zgody świata, na to, co robi Kim Dzong Un. Każde przeciwstawienie się międzynarodowemu pokojowi będzie skutkowało jeszcze silniejszymi sankcjami – tłumaczył przedstawiciel kancelarii prezydenta Korei Południowej. Z kolei premier Japonii Shinzo Abe dodał, że północnokoreańska polityka może ulec zmianie jedynie pod presją społeczności międzynarodowej i coraz silniejszych sankcji.