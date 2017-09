Merkel wyznała swój „mały grzech z młodości”. „Obawiałam się reakcji rodziców”

Angela Merkel zazwyczaj niechętnie mówi o sprawach osobistych. Kanclerz Niemiec bardzo ceni sobie swoją prywatność. Dziennikarzowi stacji radiowej Norddeutscher Rundfunk udało się jednak namówić szefową niemieckiego rządu na pewne osobiste wyznanie. Z okazji zbliżających się wyborów do niemieckiego parlamentu, dziennikarze postanowili zapytać głównych kontrkandydatów - Angelę Merkel i Martina Schulza o ich małe grzechy z młodości. Były szef Parlamentu Europejskiego wyznał, że podczas jednej z szalonych nocy rozsypał w publicznym basenie całe pudełko proszku do prania. Merkel nie mogła się pochwalić aż tak szalonymi wybrykami. Kanclerz przyznała jedynie, że zdarzało jej się zapalić papierosy, co ukrywała przed swoimi rodzicami z obawy przed ich gniewem. – Obawiałam się reakcji rodziców – podkreśliła Merkel.

Agencja Reutera zwraca uwagę na fakt, iż takie wystąpienia medialne mają nieco ocieplić wizerunek niemieckiej kanclerz, która na niespełna dwa tygodnie przed wyborami do Bundestagu jest zdecydowaną faworytką. Jej partia, CDU, ma blisko dwukrotną przewagę nad drugą w sondażach SPD, której reprezentantem jest Schulz. Szefowa niemieckiego rządu pojawiła się ostatnio również na jednej z największych w Europie konwencji dla fanów gier komputerowych.