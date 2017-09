Huragan Irma odciął prąd. Pięciu mieszkańców domu opieki zmarło

Galeria:

Tak wygląda Floryda po przejściu huraganu Irma

Mieszkańcy domu opieki mieli być zmuszeni do pozostania w pokojach pozbawionych klimatyzacji. We wtorek najniższa temperatura w Hollywood, niedaleko Fort Lauderdale wynosiła 26 stopni – podał National Weather Service (Narodowa Służba Pogodowa). Lokalna polityk Barbara Sharief, poinformowała na konferencji prasowej dyrekcji ds. zarządzania kryzysowego, że trzy osoby zmarły w domu opieki, a dwie po przewiezieniu ich do pobliskiego szpitala.

Rzeczniczka policji Miranda Grossman, powiedziała lokalnym mediom, że policja oraz oddziały straży pożarnej rozpoczęły ewakuację Centrum Rehabilitacji w Hollywood Hills w środę rano. Ewakuacja objęła około 120 osób.

Liczba osób pozbawionych energii elektrycznej wyniosła do 9,5 miliona - prawie połowy ludności Florydy. Służby ostrzegły, że sytuacja może trwać 10 dni lub dłużej, zanim prąd zostanie w pełni przywrócony.

Huragan Irma uderzył w Stany Zjednoczone w niedzielny poranek. Po przejściu przez Florydę osłabł, a w poniedziałek żywioł przekształcił się w burzę tropikalną.