Ruszają wielkie manewry przy polskiej granicy. NATO zaniepokojone, Rosja odpowiada: To demonizowanie

– Rosja szykuje się na wielką wojnę z Zachodem. Te manewry lepiej nazwać „anty-zachód” – ocenił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Moskwa zapewnia, że scenariusz ćwiczeń, które odbędą się w dniach 14-20 września ma jedynie charakter obronny, ale na zachodzie Europy panuje niepokój. Również w samym Mińsku kilka dni temu odbyły się demonstracje opozycji, która wyraziła sprzeciw białorusko-rosyjskim manewrom. „Guardian” podał, że w ćwiczeniach Zapad’17 może wziąć udział nawet 100 tys. żołnierzy. O tych doniesieniach publicznie wspomniała później m.in. niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen. Moskwa szybko zareagowała i wydała komunikat, w którym nazwała te informacje „bezpodstawnymi”. Gen. Roman Polko w rozmowie z Wprost.pl ocenił, że Rosję teoretycznie stać na to, by zaangażować tak wielu wojskowych, ale ekonomicznie byłoby to bardzo duże przedsięwzięcie, bo takie ćwiczenia są kosztowne.

Manewry „Zapad” mają długą historię, bowiem Armia Radziecka po raz pierwszy zorganizowała takie ćwiczenia w 1973 roku. Największe z nich odbyły się w 1981 r. Trwały osiem dni i wzięło w nich udział ponad 100 tys. żołnierzy. W XXI wieku manewry miały miejsce w 2009 i 2013 r. Za każdym razem zakładały agresywny scenariusz. Symulowano m.in. wkroczenie na terytorium Polski. Podobnie jak teraz, państwa zachodnie próbowały ocenić realną liczbę wojskowych zaangażowanych w działania. Organizatorzy mówili o 12 tys. żołnierzy, ale szacuje się, że mogło być ich co najmniej dwa razy więcej.

Oficjalny plan tegorocznych manewrów, który można znaleźć na stronie rosyjskiego MON-u zakłada, że w ćwiczeniach weźmie udział łącznie 12,7 tys. żołnierzy (7,2 tys. z Białorusi oraz około 5,5 tys. z Rosji). Wykorzystanych zostanie 700 jednostek sprzętu. Na terenie Białorusi ma znaleźć się 3 tys. rosyjskich wojskowych. Białoruski resort obrony niedawno przedstawił szczegółowy scenariusz ćwiczeń. Plan zakłada fikcyjny konflikt, który opisano jako „próbę destabilizacji sytuacji na Białorusi i wywołania konfliktu wewnątrz państwa związkowego przez siły fikcyjnych Wejsznorii, Besbarii i Lubenii”. Wejsznoria ma znajdować się na północnym zachodzie realnej Białorusi. Z kolei Besbaria i Lubenia mają graniczyć z Wejsznorią od północnego zachodu i znajdować się częściowo na terytorium Polski i państw bałtyckich. Scenariusz zakłada, że to właśnie stamtąd miałyby atakować wrogie siły. Manewry podzielono na dwa etapy: izolację obszarów zajętych przez napastnika i ochronę strategicznych obiektów, a następnie wyparcie przeciwnika.