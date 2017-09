Zakonnica, piła mechaniczna i powalone przez huragan drzewo. Tak siostra z Miami podbiła internet

Połamane drzewa, zerwane linie wysokiego napięcia, zniszczone budynki – to codzienność, z jaką musza się mierzyć mieszkańcy Florydy, stanu najbardziej zniszczonego przez huragan Irma, który w niedzielę uderzył w południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.

Nad usuwaniem skutków żywiołu pracują cały czas służby wspierane przez mieszkańców. Wśród nich wyróżniała się siostra, która z piłą w ręku walczyła z powalonym drzewem. Nagranie zakonnicy zw akcji zostało opublikowane przez policje z Miami-Dade. – To było potrzeba. Miałam możliwość, wiec chciałam pomóc – tłumaczyła siostra Margaret Ann w rozmowie z CNN.

Zakonnica wyjaśniła, że znalazła piłę w schowku szkoły w West Kendall, gdzie pracuje, więc postanowiła zrobić z niej pożytek. – Powtarzamy naszym uczniom: Zróbcie, co możecie, by móc innym, nie myślcie o sobie – relacjonowała zakonnica. – I to własnie chciałam zrobić – przyznała.

Galeria:

Tak wygląda Floryda po przejściu huraganu Irma

W Stanach Zjednoczonych huragan Irma pochłonął łącznie życie co najmniej 20 osób, wcześniej zabijając około 40 mieszkańców Karaibów. Nadal ponad 10 mln odbiorców pozostaje bez prądu, a służby wciąż usuwają skutki żywiołu.