Zamieściła na Instagramie zdjęcie z chorym synem. Portal usunął je z powodu „naruszenia zasad”

Harry Beswick cierpi na zespół Goldenhara. Jest to zespół wad wrodzonych, objawiający się m.in. zniekształceniami twarzoczaszki. W przypadku 12-latka jest to brak jednego oka, niewykształcona przegroda nosowa i brak ucha. Na co dzień chłopiec korzysta z protezy oka. Matka chorego chłopca, mieszkająca wraz z nim w angielskim Stoke-on-Trent, prowadzi bloga parentingowego, a od pół roku dokumentuje życie syna i jego walkę z niepełnosprawnością w mediach społecznościowych.

W poniedziałek kobieta zamieściła na Instagramie zdjęcie syna bezsztucznego oka, z pustym oczodołem. Zostało ono usunięte, a jako powód administracja podała „naruszenie zasad” portalu. Matka Harry'ego podkreśla, że to drugi raz, gdy doszło do podobnej sytuacji. Poprzednio również chodziło zdjęcie chłopca z pustym oczodołem.

– Zdaję sobie sprawę, że on wygląda inaczej i ludzie mogą nie chcieć na niego patrzeć, ale to nie powinna być decyzja Instagrama – komentowała kobieta w rozmowie z BBC. Jej zdaniem usunięcie zdjęcia twarzy jej dziecka jest przejawem dyskryminacji. – Jestem bardzo dumna z mojego syna – zaznaczyła Charlie Beswick. Po nagłośnieniu sprawy przez media z kobietą skontaktowali się przedstawiciele administracji portalu zapewniając, że doszło do pomyłki, a zdjęcie zostało przywrócone. Matka Charlie'ego podkreśla jednak, ze nie usłyszała przeprosin ani nie wyjaśniono jej, dlaczego ktoś podjął decyzję o usunięciu fotografii.