Zgwałcona 10-latka urodziła dziecko. Nie wiadomo, kto jest ojcem

28 lipca sąd w Indiach odrzucił petycję złożoną w imieniu 10-latki, która rzekomo została zgwałcona przez kuzyna. Dziewczynce odmówiono przerwania ciąży z powodu jej znacznego zaawansowania. Według BBC, 10-latka była wówczas już w 32 tygodniu ciąży. Prawo w Indiach zezwala na aborcję do 20 tygodnia ciąży, lub w późniejszej fazie tylko w przypadku, gdy życie matki jest zagrożone. Według „Independent” dziecko urodziło się 17 sierpnia w mieście Czandigarh w północnych Indiach. Noworodek ważył niecałe 2,5 kg. Trafił do adopcji.

Na łamach BBC, 14 września opublikowano nowe informacje w tej sprawie. Okazało się, że najnowsze wyniki badań DNA nie zgadzają się z próbkami pobranymi od noworodka. To oznacza, że wujek dziewczynki prawdopodobnie nie był sprawcą gwałtu. 40-latek przebywa w areszcie i co ciekawe, podobno przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wcześniej matka 10-latki informowała śledczych, że o gwałt nie podejrzewa nikogo innego. Służby chcą ponownie sprawdzić próbki DNA, aby upewnić się, że nie popełniono żadnego błędu. We wtorek 12 września policja ponownie odwiedziła rodzinę, aby porozmawiać z poszkodowaną dziewczynką.

Sprawa wywołała ogromne kontrowersje, a dramatyczną historię dziewczynki opisywała od początku m.in. BBC. Rodzice dowiedzieli się o ciąży, kiedy dziecko zaczęło skarżyć się na ból w podbrzuszu. Matka postanowiła wtedy zabrać córkę do lekarza. – Ona jest bardzo nieśmiała i wciąż nie ma pojęcia, co się stało – mówiła jedna z osób z bliskiego otoczenia dziecka. BBC podkreślało, że rodzice dziecka nie zauważyli wcześniej żadnych oznak ciąży, ponieważ „w najgorszych koszmarach nie spodziewali się, że dziewczynka może zajść w ciążę w wieku 10 lat”.