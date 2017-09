Pierwsza amerykańska supermodelka w hidżabie podbija światowe wybiegi. „Dla mnie to wybór”

Galeria:

Halima Aden - topmodelka w hidżabie

Urodziła się w obozie dla uchodźców w Kenii. Do Stanów Zjednoczonych razem z rodzicami przeprowadziła się w wieku 7 lat. W wieku 19 lat jest już światowej sławy supermodelką i przebojem zdobywa wybiegi mody na najważniejszych pokazach. Przy okazji jej rosnącej popularności, reporterzy agencji Reutera dopytywali Halimę Aden o jej zdanie na temat zakrywania głowy przez muzułmańskie kobiety.

– Wszystko co nie jest w naszym życiu wyborem, jest uciskiem. Nie zamierzam z tym polemizować. Dla większości jest to jednak wybór, tak jak dla mnie założenie hidżabu było wyborem – odpowiadała. – To ja prosiłam mamę o możliwość zakładania hidżabu, aby ją naśladować i wyrażać przywiązanie do mojej religii – dodawała. – Noszę hidżab codziennie. Jestem sobą i nie mam powodu sądzić, że ktokolwiek może mieć mi z tego powodu coś przeciwko mnie. Nie myślę w ten sposób – mówiła w wywiadzie.

19-letnia modelka przyznaje, że cieszy ją renoma osoby przełamującej bariery w świecie mody. Docenia także podpisanie kontraktu z Nike i występ na New Yoprk Fashion Week. Zapowiada jednak, że nie zamierza poświęcić się karierze w modellingu. Chce w przyszłości wrócić do obozu uchodźców w Kakumie, gdzie się wychowała. Planuje w pomagać żyjącym tam dzieciom.