Seria ataków terrorystycznych tzw. Państwa Islamskiego. Co najmniej 50 osób nie żyje

Bojownicy z tzw. Państwa Islamskiego znowu dali o sobie znać. Jak podaje brytyjski „The Independent” , w południowym Iraku doszło do serii ataków bombowych. Zostały one przeprowadzone w pobliżu miasta An-Nasirija. Region ten jest szczególnie bogaty w ropę naftową, dlatego stanowi łakomy kąsek. Według irackich służb jeden z zamachowców miał zdetonować ładunek wybuchowy w restauracji. Ponadto, trzech zamachowców miało otworzyć ogień do osób, które przebywały w lokalu.



Yahya al-Nassiri, gubernator prowincji dodał, że pierwszy atak miał miejsce w punkcie kontrolnym znajdującym się w pobliżu głównej autostrady łączącej Bagdad z południowymi prowincjami. Kilkadziesiąt minut później dwóch zamachowców-samobójców miało się wysadzić w ciężarówkach wypełnionych ładunkami wybuchowymi. Według irackich służb co najmniej 50 osób zginęło, a 80 zostało rannych. Wśród ofiar jest czterech obywateli Iranu. Służby podkreślają, że bilans ofiar może wzrosnąć. Do ich przeprowadzenia przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Według związanej z dżihadystami agencji Amak w atakach miały zginąć setki szyitów.