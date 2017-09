CIA wkrótce ujawni dokumenty bin Ladena. Z jednym, istotnym wyjątkiem

Pompeo w rozmowie z Bretem Baierem z Fox News zapewniał, że miliony dokumentów w formie elektronicznej i papierowej zostaną odtajnione już w najbliższych tygodniach. Wśród znalezionych w posiadłości zajmowanej przez Osamę bin Ladena zapisków znajdziemy jego listy do rodziny, filozoficzne notatki i pouczenia dla zwolenników dżihadu. Są tam także dokumenty historyczne oraz dokładne instrukcje odnoszące się do operacji Al-Kaidy. Duże zainteresowanie Amerykanów wzbudzał też pokaźny zbiór pornografii. CIA podkreśla jednak, że nie wie, do kogo konkretnie należała kolekcja.

– Jest trochę pornografii, jest trochę materiałów chronionych prawami autorskimi. Wszystko poza tym zostanie upublicznione w ciągu najbliższych tygodni – oświadczał Mike Pompeo w wywiadzie. – Chcę mieć pewność, że świat będzie miał dostęp do dokumentów bin Ladena, aby jak najwięcej osób mogło je poznać i wyrobić sobie zdaniem na ich temat. Chcemy także zyskać przekonanie, że nie będzie następnego 11 września, że nie pozwolimy sobie na tego typu ryzyko nigdy więcej – powiedział.