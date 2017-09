Lady Gaga trafiła do szpitala. Gwiazda ujawniła, że cierpi na uciążliwą chorobę

Piosenkarka miała w najbliższym czasie wystąpić na festiwalu Rock in Rio. W czwartek wieczorem zamieściła jednak na Instagramie post, w którym poinformowała, że ze względu na problemy zdrowotne jest zmuszona odwołać koncert. "Zrobiłabym dla was wszystko, ale muszę teraz zadbać o swoje ciało. Proszę o zrozumienie, i obiecuję, że wkrótce wrócę i dla was wystąpię" – napisała gwiazda, zamieszczając zdjęcie z widocznym wenflonem i podpiętą kroplówką.

31-letnia gwiazda w ostatnim czasie poinformowała, że cierpi na fibromialgię. Informacja o chorobie artystki wypłynęła przy okazji promocji dokumentu poświęconego jej karierze. Fibromialgia powoduje silny ból mięśni w różnych miejscach ciała. Jego natężenie i miejsca skupienia mogą się zmieniać. Z oświadczenia na Instagramie artystki dowiadujemy się, że Lady Gaga ma objawy typowe dla tego schorzenia, a poważny ból uniemożliwia jej występy.

Choroba, klasyfikowana jako schorzenie reumatyczne, jest mało znana, choć rozpowszechniona. Uważa się, że może na nią chorować do 4 proc. populacji. Termin fibromialgia po raz pierwszy zastosowano w medycynie w 1976 roku, a dopiero w 1990 r. Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (ACR - American College of Rheumatology) podało kryteria klasyfikacyjne tej jednostki chorobowej.