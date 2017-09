Londyn: Ewakuowano centrum handlowe i stację metra

Pociągi metra na razie kursują bez zmian, jednak nie zatrzymują się na stacji Fulham Broadway. Wiadomo ponadto, że policja prowadzi czynności w kinie Vue, znajdującym się w centrum handlowym, które ewakuowano.

Wcześniej policja poinformowała, że w sobotę rano w związku z wczorajszym wybuchem w londyńskim metrze został zatrzymany 18-latek.

W piątek krótko po godzinie 8 na stacji metra Parsons Green w Londynie w piątek doszło do wybuchu. Ładunek ukryty był w wiadrze znajdującym się w tylnej części wagonu. Po godz. 11 czasu polskiego policja metropolitalna poinformowała, że zdarzenie w londyńskim metrze jest traktowane jako „akt terrorystyczny”. Służby medyczne podają, że ranne zostały 22 osoby. Późnym wieczorem premier Wielkiej Brytanii Theresa May po posiedzeniu sztabu COBRA przekazała informację o podniesieniu poziomu zagrożenia terrorystycznego do najwyższego – „krytycznego”.