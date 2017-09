11-latek skosił trawę przed Białym Domem. W zamian Donald Trump...

List, który wysłał 11-letni Frank Giacco do Donalda Trumpa został opublikowany na Twitterze Białego Domu. Chłopiec pisze, że bardzo lubi kosić trawę i będzie zaszczycony, jeżeli będzie mógł skosić ją także przed siedzibą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chłopiec chwali także Donalda Trumpa za jego sukcesy biznesowe.

W liście chłopiec zaproponował, że może sam przynieść benzynę do kosiarki i dodał, że nie pobierze za to żadnej zapłaty. Ojciec Franka w rozmowie z „Daily Mail” przekazał, że chłopiec zazwyczaj dostaje za usługę 8 dolarów.

Po wykonanym zadaniu, 11-latkowi pogratulował sam Donald Trump. – Świetna robota! – krzyczał. – To jest przyszłość naszego kraju. Jesteśmy szczęściarzami, on jest przyszłością tego kraju – mówił prezydent USA. Trump pytał Franka o to, co chciałby robić, kiedy dorośnie. 11-latek odpowiedział, że zatrudni się w marynarce wojennej. Później prezydent USA zaprosił chłopca i jego ojca do swojego gabinetu. Na pamiątkę powstało także wspólne zdjęcie.