Najbardziej niezręczne do tej pory wideo? W roli głównej Donald Trump i jego żona

W bazie Joint Base Andrews, Melania wygłosiła krótkie przemówienie, podczas którego dziękowała m.in. za pomoc wojska w usuwaniu skutków huraganu. Na koniec wzniośle zapowiedziała przemówienie swojego męża. – A teraz mam wielki zaszczyt przedstawić mojego męża, prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – powiedziała.

Wtedy właśnie do pierwszej damy podszedł Trump i podał do niej rękę, pochwalił ją słowami „dobra robota” i dodał: „zejdź ze sceny, możesz usiąść kochanie”. W sieci od razu pojawiły się komentarze, że to kolejna sytuacja, w której widać między małżonkami chłód i dystans.

Internauci przypomnieli także inne tego typu sytuacje.