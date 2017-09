„Le Parisien” dotarł do poufnej notatki policji. Dżihadyści mogą chcieć wykoleić pociąg

„Z racji niedawnych zachęt propagandy dżihadystycznej do zaplanowania wykolejenia pociągu, szczególną uwagę należy skierować na pojawienie się informacji dotyczącej nieuprawnionego wejścia lub próby sabotażu na terenie obiektów związanych z ruchem pociągów” – zaznaczono w nocie. Dżihadyści w sieci zachęcają również do podpalenia lasów czy zatrucia żywności.

Francuska policja podkreśla w notatce, że propaganda dżihadystów zachęca do tego, aby adepci ukrywali swoją radykalizację, by w ten sposób zyskiwać zaufanie „niewiernych”. Apele te skierowane są – według policyjnej notatki – do tzn. samotnych wilków, a nie kilkunastoosobowych komórek dżihadystycznych.

Dziennik pisze, że w nocie podkreślono, iż „zagrożenie atakami we Francji pozostaje bardzo wysokie”, a wśród potencjalnych celów wymienia się – poza siecią kolejową – szkoły, uczelnie, zabytki. Zwrócono uwagę, że dżihadyści wykraść mogą z uczelnianych laboratoriów substancje potrzebne do skonstruowania bomby. Notatka traktuje także o zagrożeniu, jakim pozostają zamachy z udziałem samochodów.