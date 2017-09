Darmowa aborcja dla ofiar huraganu. Skorzystały już 74 kobiety

Huragan Harvey siał spustoszenie głównie w Teksasie, i to właśnie do kobiet zamieszkujących ten stan wyszła z ofertą organizacja Whole Woman’s Health. „Niestety wiemy aż nazbyt dobrze, że dostęp do aborcji może być trudny w neiktórych częściach kraju, szczególnie w Teksasie. Obecnie jeż już tak wiele przeszkód, a dodatkowo katastrofy naturalne stają na drodze kobietom, które już miały zaplanowany zabieg, bądź materialnie nie mogą sobie na niego pozwolić” – brzmi oświadczenie Whole Woman’s Health.

Organizacja oferuje w związku z tym bezpłatną aborcję, a także opłacenie transportu i opieki w klinice. Jest też możliwość zorganizowania na czas zabiegu opiekunki dla pozostałych dzieci kobiety, która chce się poddać aborcji. Whole Woman’s Health proponowała podobne usługi po przejściu wcześniejszych huraganów: Katriny, Rity, czy Ike. W niedzielę poinformowano, że dotychczas z oferty skorzystały 74 kobiety.

Oferta aborcjonistek wywołała ogromne kontrowersje. Szefowa organizacji pro-life Texas Right to Life podkreśla, ze aborcja nigdy nie jest „za darmo”. – Za aborcję zawsze płaci kobieta – choćby cierpieniem, życiem płaci natomiast nienarodzone dziecko – wskazuje Melissa Conway dodając, że „promocja haniebnej usługi oparta jest na kłamstwie”.

