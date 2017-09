Uciekali przed Irmą, dopadnie ich Maria. Huragan rośnie w siłę i zmierza wprost na wyspę uciekinierów

W poniedziałek 18 września potwierdziły się najgorsze obawy meteorologów z obszaru Zatoki Karaibskiej. Huragan Maria gwałtownie przybrał na sile, zwiększając prędkość niesionego wiatru ze 145 km/h do 175 km/h. Obliczenia National Hurricane Center pokazują, że kulminacyjny punkt huraganu osiągnięty zostanie na wysokości wyspy Portoryko. Tym samym jej mieszkańcy po raz pierwszy od 85 lat zostaną skonfrontowani z huraganem 4. stopnia w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona.

Gubernator Portoryko jeszcze przed uderzeniem żywiołu wprowadził na wyspie stan wyjątkowy, który ma zostać utrzymany co najmniej do środy 20 września. – Czas dopiąć przygotowania przeciwko huraganowi na ostatni guzik, Portotyko – ostrzegał meteorolog CNN Chad Myers. Złe wieści nadeszły w momencie, kiedy w kraju chroni się wielu ewakuowanych z sąsiednich wysepek. Po przejściu przez region niszczycielskiego huraganu Irma, wielu z nich jeszcze nie wróciło do swoich domów. Tym razem nie uda im się uciec, gdyż Maria uderzyć ma bezpośrednio w Portoryko.

