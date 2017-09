„Nie jest częścią Niemiec”. AfD chce usunąć islam z przestrzeni publicznej

– Islam, jako doktryna polityczna, nie jest do pogodzenia z naszym wolnościowym ustrojem państwowym, dlatego też nie jest częścią Niemiec – oświadczył lider nacjonalistyczno-konserwatywnego ugrupowania Alexander Gauland na spotkaniu z dziennikarzami w Berlinie.

Wybory w Niemczech

24 września w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne, w których AfD ma szansę wejść do Bundestagu – sondażowe notowania tej partii wahają się od 8 do 10 proc. Przy czym na partię Angeli Merkel, CDU, głosowałoby ponad 35 proc. wyborców, a na SPD, której szefuje Martin Schulz, niewiele ponad 20 proc. Tak wynikało z sondażowych wyników, które publikowano pod koniec sierpnia. Agencja Reutera podaje, że we wrześniu AfD może liczyć już na 12 proc. poparcia.