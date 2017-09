Huragan Maria osiągnął najwyższą kategorię. Dramatyczne doniesienia z Dominiki

Krajowe Centrum ds. Huraganów Stanów Zjednoczonych poinformowało, że huragan Maria osiągnął najwyższą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, a jego prędkość dochodzi do 260 km/h. Premier Wspólnoty Dominiki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dach jego domu został zerwany, a on sam jest „na łasce huraganu”. NHC podaje, że huragan uderzy w najbliższym czasie także w Martynikę, Gwadelupę, Antiguę, Barbudę, a w środę dotrze do Portoryko.

Karaibskie wyspy zniszczone po przejściu huraganu Irma. Zdjęcia NASA Dominika to państwo na wyspie o nazwie Dominika na Morzu Karaibskim w grupie Wysp Nawietrznych (Małe Antyle), pomiędzy Gwadelupą i Martyniką. Premier państwa Roosevelt Skerrit za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że dach jego domu został zerwany przez żywioł, a sam dom zalewa woda. Po jakimś czasie dodał kolejny wpis, w którym poinformował krótko: „Zostałem uratowany". Krajowe Centrum ds. Huraganów poinformowało, że po raz pierwszy od 85. lat huragan uderzy w Portoryko. „Ekstremalnie niebezpieczny huragan zbliża się do wyspy, w związku z czym, wydaliśmy ostrzeżenie dla wszystkich jej mieszkańców" – podało NHC. Żywioł dotrzeć ma do państwa w Ameryce Środkowej najprawdopodobniej w środę. Gubernator Portoryko Ricardo Antonio Rosselló Nevares ogłosił w państwie stan wyjątkowy. Ostrzeżenie NHC dotyczące huraganu obowiązuje ponadto dla Gwadelupy, Dominiki, Saint Kitts, Nevis, Montserrat, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Portoryko, Culebra i Vieques. Władze Brytyjskich Wysp Dziewiczych poinformowały, że huragan Maria poruszyć morze rumowiska pozostawione po przejściu huraganu Irma, co pochłonąć może potencjalnie więcej ofiar śmiertelnych niż huragan Irma. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydał pilną deklarację dotyczącą sytuacji kryzysowej i pomocy federalnej w celu zwiększenia inicjatyw reagowania na żywioł. Z kolei Richard Branson pisał na Twitterze, że według prognoz huragan Maria przemierzał będzie tę samą trasę co Irma. „Brytyjskie Wyspy Dziewicze przygotowują się na kolejny huragan o niszczącej sile" – podkreślił.

Rezydencja Richarda Bransona po przejściu huraganu Irma Według ekspertów, siła huraganu Maria jest podobna do huraganu Andrew, który nawiedził Bahamy i Florydę w 1992 roku.