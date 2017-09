Torreador zginął na oczach tłumu. Walczył z bykiem gołymi rękami

W Lizbonie odbywały się tradycyjne walki pomiędzy bykiem a tzw. forcados. Jeden z nich, Fernando Quintela, został śmiertelnie raniony przez zwierzę. Byk zaatakował 26-letniego Portugalczyka, wbijając w niego swoje rogi. Pozostali zawodnicy natychmiast rzucili się na pomoc, ale było już za późno. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia i został przewieziony do szpitala, jednak chirurgom nie udało się go uratować. Zmarł na skutek krwotoków wewnętrznych . Quintela był członkiem grupy Forcado Amadores de Alcochete. Koledzy wspominają go jako odważnego wojownika.

Forcado to walka bez użycia broni. Zawodnicy podchodzą do byka z gołymi rękami. Pierwszy z nich powinien wskoczyć na zwierzę, najlepiej nad jego rogami. Pozostali próbują powalić byka na ziemię, popychając go lub wieszając się na ogonie. W Portugalii zabijanie byków podczas walki jest zabronione.