Potężne trzęsienie ziemi w Meksyku. „To ten sam koszmar, co 32 lata temu”

Jak poinformowały amerykańskie służby geologiczne, epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości około 8 kilometrów na południowy wschód od miasta Atencingo w stanie Puebla na głębokości ponad 50 km. Agencja Reutera podaje, że wstrząsy osiągnęły poziom 7,1 w skali Richtera.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z Meksyku, stolicy kraju, gdzie także odczuwalne były wstrząsy. Na filmach widać drżące budynki i ludzi wybiegających w popłochu na ulice. Gubernator stanu Morelos, sąsiadującego z Puebla, którego słowa cytuje agencja Associated Press, poinformował o co najmniej 42 ofiarach śmiertelnych.

Wtorkowe wstrząsy przypadają w rocznicę tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,1 z 19 września 1985 roku, w którym zginęły tysiące osób. – Byłam przerażona. Nie mogę przestać płakać. To ten sam koszmar, co 32 lata temu – komentowała jedna z mieszkanek Meksyku, Georgina Sanchez. Ostatnie trzęsienie ziemi w Meksyku miało miejsce 7 września. Wstrząsy o sile 8,1 w skali Richtera pochłonęły życie co najmniej 98 osób.