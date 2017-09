Dramatyczne doniesienia z Meksyku. 149 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi

Jak poinformowały amerykańskie służby geologiczne, epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości około 8 kilometrów na południowy wschód od miasta Atencingo w stanie Puebla na głębokości ponad 50 km. Agencja Reutera podaje, że wstrząsy osiągnęły poziom 7,1 w skali Richtera. Władze Meksyku mówią już o 149 ofiarach śmiertelnych trzęsienia ziemi. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Morelos (55), ucierpieli również mieszkańcy stanu Puebla (32 ofiary śmiertelne), który sąsiaduje ze stolicą kraju, Meksykiem, gdzie na ulice wyległy tłumy przerażonych mieszkańców. Ponad 45 osób zginęło w stolicy, a co najmniej 10 w sąsiadującym ze stolicą stanie Meksyk. Z informacji udzielonych przez burmistrza miasta Miguela Angela Macareny wynika, że zniszczone zostały 44 budynki - część z nich runęła w gruzach, inne są tylko uszkodzone.

W wielu miejscach wybuchły pożary. Ratownicy medyczni prowadzą akcję poszukiwawczą i próbują uwolnić ludzi uwięzionych w budynkach. W wyniku zawalenia się budynku szkoły podstawowej w Meksyku zginęło co najmniej 30 osób w tym minimum 22 dzieci oraz 2 nauczycieli. Informację potwierdził prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto. Zniszczone zostały również kościoły oraz sieć energetyczna w mieście Cholula. Tysiące mieszkańców pozostaje bez prądu. W związku z tragicznymi doniesieniami, zawieszona została praca portu lotniczego oraz giełdy papierów wartościowych w Meksyku.

Wtorkowe wstrząsy przypadły w rocznicę tragicznego trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,1 z 19 września 1985 roku, w którym zginęły tysiące osób. – Byłam przerażona. Nie mogę przestać płakać. To ten sam koszmar, co 32 lata temu – komentowała jedna z mieszkanek Meksyku, Georgina Sanchez. Ostatnie trzęsienie ziemi w Meksyku miało miejsce 7 września. Wstrząsy o sile 8,1 w skali Richtera pochłonęły życie co najmniej 98 osób.

Trzęsienie ziemi w Meksyku