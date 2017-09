„Para prezydencka pytała, czemu nie ma pierwszej damy”. Szczerski o rozmowie Dudy z Trumpem

– Rozmowa była krótka. Po pierwsze dotyczyła wspomnień z wizyty w Warszawie. Amerykańska para prezydencka powróciła do tej wizyty wspomnieniami, odnosząc się do tego wielkiego wrażenia, jakie zrobiła na nich Warszawa i przyjęcie przez Polaków – poinformował Szczerski. – To z kolei prowadziło do kolejnej krótkiej rozmowy o dzisiejszych relacjach polsko-amerykańskich, o tym, że to powinno być bardzo bliskie partnerstwo – mówił.

Szef gabinetu polskiego prezydenta dodał, że – jak w takich przypadkach – była to rozmowa z natury nieformalnej. – Oczywiście też para prezydencka zapytała, dlaczego nie ma pierwszej damy, bo podobno Melania Trump liczyła także na spotkanie z panią prezydentową. Tym razem prezydentowa ma obowiązki w Warszawie – poinformował Szczerski.

Prezydent Andrzej Duda odnosząc się do spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem dodał wpis na Twitterze. „Wielką przyjemnością było ponowne spotkanie z prezydentem Trumpem i wiceprezydentem Pencem. Relacje polsko-amerykańskie pozostają silne” – napisał.