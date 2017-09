Matka nie zgodziła się na odcięcie dziecku pępowiny. Lekarze zawiadomili prokuraturę

Udine to miejscowość położona w regionie Friuli-Wenecja Julijska. Kilka dni temu w jednym z lokalnych szpitali doszło do niecodziennej sytuacji.

Kobieta, która była w ciąży, upierała się, aby urodzić dziecko metodą tzw. porodu lotosowego. Po raz pierwszy tego typu metoda została zastosowana w 1974 roku na podstawie obserwacji zachowania szympansów. Matka nie zgodziła się na przecięcie pępowiny dziecka twierdząc, że samoistnie odpadnie ono po kilku dniach. Mimo próśb lekarzy i ostrzeżeń przed zakażeniami, kobieta nie dała się przekonać do przecięcia pępowiny. Specjaliści podkreślali, że to, co dzieje się u zwierząt, niekoniecznie musi wystąpić również u ludzi. Obawiając się o życie dziecka, lekarze zawiadomili o całej sprawie prokuraturę.

Jak podaje Huffington Post, zgodnie z decyzją wymiaru sprawiedliwości, pępowina powinna zostać jak najszybciej przecięta. Śledczy nie mieli wątpliwości, że kobieta naraża swoje dziecko na utratę zdrowia. Prokurator Antonio De Nicolo zaznaczył, że w tej sprawie najważniejsze było dobro dziecka. – To smutne, że ludzie przestają się kierować wskazówkami medycznymi, a zaczynają wierzyć w przesądy i niesprawdzone informacje z internetu. Tego typu porody stają się we Włoszech coraz bardziej popularne, a ich skutki mogą być tragiczne – podkreślił.