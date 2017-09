Maria pustoszy Karaiby. Oko huraganu widziane z satelity

Huragan Maria zbliża się do Portoryko. Gubernator wyspy wezwał mieszkańców by natychmiast znaleźli schronienie. Maria zaliczana jest obecnie do najwyższej, piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Wcześniej huragan dotarł do amerykańskich i brytyjskich Wysp Dziewiczych, a także zdewastował wyspę Dominikę i należącą do Francji Gwadelupę. Dominika to państwo na wyspie o nazwie Dominika na Morzu Karaibskim w grupie Wysp Nawietrznych (Małe Antyle), pomiędzy Gwadelupą i Martyniką. Premier państwa Roosevelt Skerrit za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że dach jego domu został zerwany przez żywioł, a sam dom zalewa woda. Krajowe Centrum ds. Huraganów poinformowało, że po raz pierwszy od 85. lat huragan uderzy w Portoryko. „Ekstremalnie niebezpieczny huragan zbliża się do wyspy, w związku z czym, wydaliśmy ostrzeżenie dla wszystkich jej mieszkańców” – podało NHC. Żywioł dotrzeć ma do państwa w Ameryce Środkowej najprawdopodobniej w środę. Gubernator Portoryko Ricardo Antonio Rosselló Nevares ogłosił w państwie stan wyjątkowy. Galeria:

Huragan Maria Ostrzeżenie NHC dotyczące huraganu obowiązuje ponadto dla Gwadelupy, Dominiki, Saint Kitts, Nevis, Montserrat, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Portoryko, Culebra i Vieques. Władze Brytyjskich Wysp Dziewiczych poinformowały, że huragan Maria poruszyć morze rumowiska pozostawione po przejściu huraganu Irma, co pochłonąć może potencjalnie więcej ofiar śmiertelnych niż huragan Irma. National Oceanic and Atmospheric Administration (amerykańska agencja rządowa zajmująca się prognozą pogody) opublikowała nagranie oka huraganu nagrane przez jednego z satelitów.