Polacy byli świadkami trzęsienia ziemi w Meksyku. „W mieście brakuje prądu i tworzą się ogromne korki”

Portal Kontakt24 dotarł do Polaków, którzy podczas wtorkowego trzęsienia ziemi przebywali w Meksyku. Podczas najsilniejszych wstrząsów, około godziny 13:15 czasu lokalnego jeden z informatorów Kontakt24 przebywał w drodze do miejscowości Pueblo. Z kolei po godz. 14 dotarł do hotelu, zlokalizowanego 4 kilometry od głównego miejsca zdarzeń. Turysta poinformował również, że poza nim w hotelu jest 25 osób, które przyjechały z Polski. Uczestnikami wycieczki zajmuje się pilot.

Kolejna relacja pochodzi od mężczyzny, który trzęsienie odczuł w miejscowości Cuernavaca. Pracuje on w Meksyku jako inżynier, dlatego wstrząsy zastały go na budowie. − Przerwaliśmy pracę, zorganizowaliśmy ludzi i pojechaliśmy pomóc w ewakuacji szpitala – powiedział. Zdarzenia opisał także inny mężczyzna, pracujący w Meksyku. Według jego opisu, wszystkie biura znajdujące się w stolicy zamknięto. Wiele budynków jest zawalonych, a w mieście brakuje prądu i tworzą się ogromne korki.

Władze Meksyku mówią już o 248 ofiarach śmiertelnych trzęsienia ziemi. Z informacji udzielonych przez burmistrza miasta Miguela Angela Macareny wynika, że zniszczone zostały 44 budynki - część z nich runęła w gruzach, inne są tylko uszkodzone. W wielu miejscach wybuchły pożary. Ratownicy medyczni prowadzą akcję poszukiwawczą i próbują uwolnić ludzi uwięzionych w budynkach. W wyniku zawalenia się budynku szkoły podstawowej w Meksyku zginęło co najmniej 30 osób w tym minimum 22 dzieci oraz 2 nauczycieli.