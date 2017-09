Billboardy ze zdjęciem Melanii Trump. Interweniowali prawnicy pierwszej damy

„Wyobraź sobie, jak daleko można zajść przy odrobinie znajomości angielskiego” – napisano na billboardach ze zdjęciem pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump.

Brett Campbell, założyciel szkoły, tłumaczył w rozmowie z lokalnymi mediami, że celem kampanii było zwrócenie uwagi na to, „jak bardzo przydatna do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu jest wiedza”. Tłumaczył, ze wielu Chorwatów wyjeżdża do Irlandii, Kanady czy Australii i jeżeli znają język „mogą zajść w tych krajach bardzo daleko”. Podkreślał także, że billboardy nie miały na celu urażenia pierwszej damy USA.

Billboardy pojawiły się około dwa tygodnie temu i już miały zniknąć z ulic. Wszystko przez interwencję prawniczki pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Natasy Pirc-Musar. Argumentem było to, że wizerunek Melanii Trump wykorzystany został bez jej zgody. Prawniczka Trump poinformowała, że wciąż rozważane są dalsze kroki prawne.