Zatopiona niemiecka łódź podwodna znaleziona u wybrzeży Belgii. Ciała 23 osób na pokładzie

– To niezwykłe odkrycie natknąć się na coś takiego. Łódź jest zniszczona głównie od frontu, ale woda nie zdołała dostać się do środka i na pokładzie wciąż spoczywają ciała 23 ludzi – odkrycie skomentował Carl Decaluwe, gubernator prowincji Zachodniej Flandrii. Jak podaje Daily Mail, to już jedenaste takie znalezisko na wodach Belgii. Okręt prawdopodobnie zatonął po wpłynięciu na minę, na co wskazują uszkodzenia łodzi. W latach 1915-1918 w Brugii miało stacjonować 18 takich okrętów, z których 13 zostało zatopionych.

Podczas I wojny światowej Niemcy jako pierwsze zaczęły używać w walkach łodzi podwodnych, dysponując 38 okrętami tego typu na początku konfliktu. Ich cel stanowiły konwoje z zaopatrzeniem dla armii oraz jednostki handlowe, należące zarówno do wroga jak i państw neutralnych. Agresywne działania U-Bootów przyczyniły się do przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. Przez niemieckie okręty został zatopiony statek pasażerski Lusitania z obywatelami USA na pokładzie oraz amerykańskie łodzie handlowe. Jak podaje Britannica, do końca konfliktu Niemcom udało się zbudować 334 okrętów podwodnych.