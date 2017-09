Rwące rzeki w środku stolicy, cały kraj bez prądu. Maria uderzyła w Portoryko

Cały 3,5-milionowy kraj pozbawiony został prądu. Szef krajowego centrum zarządzania kryzysowego był w stanie przekazać jedynie, że huragan „zniszczył wszystko na swojej drodze”. Na briefingu prasowym poinformował, że „nadchodzące do niego informacje nie podnoszą na duchu”. Podkreślił, że absolutnie żaden z klientów Puerto Rico's Electric Power Authority nie ma obecnie dostępu do elektryczności. Nie wie także, jak długo potrwa przywracanie energii, najpierw trzeba przetrwać przejście huraganu.

Maria tymczasem nie zamierza szybko opuszczać terenu Portoryko. Według meteorologów będzie pustoszyć kraj przez kolejne 12 godzin. To wariant optymistyczny, ponieważ możliwa jest także opcja, że Maria będzie niszczyć Portoryko nawet przez całą dobę. W środę rano czasu miejscowego Maria uderzyła w zamieszkanej przez 27 tys, osób miejscowości Yabucoa na południowym-wschodzie kraju. Dotarła już także do stolicy San Juan, gdzie przy prędkości wiatru 225 km/h z łatwością wyrywała drzewa i słupy elektryczne.

Z portorykańskiego centrum kryzysowego płyną informacje o coraz częstszych powodziach. Władze kraju przygotowały co prawda 500 schronisk dla 60 tys. ludzi z najbardziej zagrożonych obszarów, jednak wszyscy w Portoryko obawiają się, że nie uda się uniknąć ofiar śmiertelnych. Do tej pory Maria przyczyniła się do śmierci co najmniej 9 osób: 2 na Gwadelupie i 7 na Dominice. Eksperci spodziewają się, że ostateczny bilans ofiar będzie większy, niż po przejściu Irmy, która zabiła 84 osoby.

Huragan Maria